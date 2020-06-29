Москва, , 18:52 — REGNUM Почти 370 млн рублей будет направлено на поддержку проектов некоммерческих организаций в моногородах по итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов 2020 года. Всего поддержанных проектов — 346 из 116 моногородов. Большинство из них связаны с социальной поддержкой и защитой граждан, пропагандой здорового образа жизни, а также поддержкой семьи и материнства.

«Моногорода побили рекорд прошлого года и по числу заявок, и по числу победителей. Почти 370 млн будет направлено на развитие проектов НКО из самых разных сфер. Это поддержка семьи и материнства, популяризация здорового образа жизни. Каждый из таких проектов направлен на то, чтобы сделать жизнь в моногородах лучше», — отметила заместитель председателя ВЭБ. РФ, генеральный директор МОНОГОРОДА. РФ Ирина Макиева.

Она добавила, что среди моногородов-победителей 55 территорий — это города с населением до 50 тысяч человек. В них привлечено свыше 80 млн рублей из Фонда президентских грантов.

Для сравнения в прошлом году по итогам двух конкурсов было поддержано 244 проекта из 97 моногородов на сумму более 263 млн рублей.

Отметим, что Фонд развития моногородов оказывает моногородам консультационную помощь в привлечении средств из различных источников финансирования, в том числе Фонда президентских грантов. Большинство проектов-победителей прислали свои заявки из моногородов: Тольятти (99 поданных заявок, из них 31 одобрена), Череповец (из 89 поданных заявок 24 одобрены), Набережные Челны (68 заявок подано, 15 из них одобрено), а также Новокузнецка, Благовещенска, Норильска и других моногородов.

Среди моногородов с населением до 50 тысяч человек гранты получат Атяшево и Рузаевка Республики Мордовии, Саянск и Тулун Иркутской области, Новодвинск Архангельской области, Ростов Ярославской области и другие.

Всего по итогам 2020 года в двух конкурсах Фонда президентских грантов приняли участие 186 моногородов с 1550 проектами.