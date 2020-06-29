Ашхабад, , 18:46 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьер-министру Мыратгелди Мередову уделять больше внимания вопросам увеличения добычи и переработки нефти и газа, стараясь привлечь в эту сферу больше иностранных инвестиций.

Туркменский лидер отметил, что поскольку Каспийский регион превращается в один из ключевых центров геополитических и геоэкономических процессов, то на его территории активно формируется транспортно-транзитный узел общемирового уровня.

По словам главы государства, по этой причине правительство должно как можно быстрее разработать оптимальные логистические маршруты в соответствии с транспортной стратегией Туркмении.

Подводя итог, Бердымухамедов указал Мередову на необходимость максимально задействовать возможности Туркменбашинского порта для экспорта продукции предприятий туркменской нефтегазовой промышленности.