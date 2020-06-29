Генуя, Италия, , 18:34 — REGNUM Власти Генуи готовы открыть перестроенный мост Моранди ровно через месяц, 29 июля, заявил журналистам в понедельник, 29 июня, мэр города Марко Буччи.

При этом до сих пор не решен вопрос о том, кто именно из структур национальной власти должен проводить «приёмку» объекта и, соответственно, когда именно это будет сделано, добавил мэр.

Мост Моранди обрушился в августе 2018 года, погибли 43 человека. Правоохранительные органы Италии считают виновными руководителей и специалистов дорожных компаний, допускавших грубые нарушении в профилактике и проведении ремонта объекта.