Посёлок городского типа Некрасовское, Ярославская область, , 17:56 — REGNUM Прокуратура Некрасовского района Ярославской области приняла решение о проведении повторной проверки комплекса «Соляной остров», несмотря на то, что суд отказал правоохранителям в иске о сносе построек музея на берегу реки Солоница. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUMпрокуратура с лета 2019 года настаивала на сносе объектов музейного и туристического комплекса «Соляной остров». В июне 2020-го Некрасовский районный суд отказал в удовлетворении иска, приняв во внимание позицию Росреестра.

«Ведомство поддержало наши доводы о том, что определение ширины береговой полосы должно производиться не от уреза воды, как полагает прокуратура, а от юридической границы водного объекта. Местоположение этой границы считается определенным со дня внесения сведений об этом в ЕГРН. В настоящее время сведения в Реестре отсутствуют. Кроме того, спорные земельные участки были поставлены на кадастровый учет до фактического установления границ водоохранной зоны и защитной прибрежной полосы Горьковского водохранилища. Все это вкупе позволило суду принять решение в пользу «Соляного острова». Мы не исключали, что органы прокуратуры будут обжаловать его в вышестоящих инстанциях, однако информация о том, что надзорный орган начинает новую проверку, хотя решение суда еще даже не изготовлено в полном объеме, очень удивила. Возникает риторический вопрос: почему такое настойчивое внимание районная прокуратура уделяет рядовому объекту малого бизнеса, в действиях которого судом не установлено никаких нарушений?» -заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

В прокуратуре объяснили проведение повторной проверки музейного и туристического комплекса «новыми и вновь открывшимися обстоятельствами». Региональный бизнес-омбудсмен намерен проинформировать о новой проверке своего федерального коллегу, уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. В свою очередь, владелец «Соляного острова» Дмитрий Козаков подготовил обращения в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Ярославской области.

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