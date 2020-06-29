Ашхабад, , 17:43 — REGNUM Госкомитет Башкирии по внешнеэкономическим связям и торговое представительство России в Туркмении провели для башкирских бизнесменов и компаний видеоконференцию посвященную перспективам туркменского рынка.

Участники совещания обсудили вопросы сертификации российской продукции в Туркмении, логистики и преимущества оформления деловой визы, возможности взаимодействия с министерством здравоохранения и министерством сельского хозяйства Туркмении, а также нюансы участия в тендерах и торгах на туркменской товарно-сырьевой бирже.

Представители туркменской стороны рассказали о перспективных направлениях бизнеса в Туркмении — в сфере сотрудничества с нефтяными предприятиями, производстве технологической оснастки для крепления нефтяных и газовых скважин и поставки сельхозпродукции и строительных материалов.