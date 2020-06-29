Лондон, , 17:37 — REGNUM Цены на нефть растут в ходе торговой сессии 29 июня, нефть Brent держится выше $41 за баррель.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent выросли в цене на 37 центов (0,90%), до $41,30 за баррель. Августовские фьючерсы WTI выросли на 45 центов (1,17%), до $38,94 за баррель.

Мировой рынок нефти чувствует себя неплохо из-за соблюдаемого странами ОПЕК+ сокращения добычи, а также общего оживления мировой экономики после пандемии COVID-19.

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