Душанбе, , 17:31 — REGNUM С начала 2020 года Таджикистан увеличил объёмы экспорта сельхозпродукции на 35,8% в сравнении показателями 2019 года.

Этот вопрос обсуждался в рамках вебинара, прошедшего с участием представителей торгово-промышленной палаты и профильных министерств и ведомств, а также предпринимателей Таджикистана.

Таджикистанские производители сельскохозяйственной продукции отметили, что часть урожая фруктов и бахчевых культур была реализована на рынках России, Китая и Евросоюза.

В минтрансе страны подчеркнули, что перевозки сельхозтоваров железнодорожным транспортом из Таджикистана за рубеж производится по новым льготным тарифам, а предприниматели обеспечены специальным транспортом.

Кроме того, было отмечено, что благодаря условиям, созданным в ходе реализации проекта «Зелёный коридор», выросла эффективность таможенного контроля, сократилось время проведения различных таможенных операций при транспортировке сельхозпродукции, что в свою очередь привело к ускорению товарооборота, увеличению объёмов экспорта.