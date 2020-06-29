Городецкий район, Нижегородская область, , 17:30 — REGNUM В селе Смольки Городецкого района Нижегородской области завершено строительство очистных сооружений — первого в этом году объекта в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый комплекс отвечает всем техническим и экологическим требованиям, он будет работать в автоматическом режиме, сточные воды будут поступать сюда по канализационным сетям и привозиться на ассенизаторских машинах. Очищаться стоки будут механическим и биологическим способами, на финальной стадии вода пройдет обеззараживание ультрафиолетом. Мощность составит 100 кубических метров в сутки.

После пусконаладочных работ, которые обещают завершить через две недели, начнется подключение абонентов. Первыми будут больницы, школы, детские сады, затем многоквартирные дома.

Стоимость проекта 18,9 млн рублей. В июле планируется запустить еще четыре объекта в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Всего до конца года в Нижегородской области должны сдать 15 объектов.

Реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Владимира Путина началась в стране в 2019 году.