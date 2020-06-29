Нью-Йорк, США, , 17:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и торгуются в «зеленой зоне» с начала торговой сессии 29 июня на Уолл-стрит.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 351,08 пункта (1,40%), до 25 366,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 21,15 пункта (0,70%), до 3030,20 пункта, индекс Nasdaq вырос на 27,57 пункта (0,28%), до 9784,79 пункта.

Ещё на премаркете крупный рост показали котировки Boeing (7,5%) и его поставщиков, в частности Spirit AeroSystems Holdings (5,7%). Таке вырос курс акций Gilead Sciences (2,8%), участвующей в разработке вакцины от COVID-19.

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