Москва, , 17:22 — REGNUM Повышение пенсионного возраста продолжает разгонять в России безработицу, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей.

«Для борьбы с безработицей в России надо понижать пенсионный возраст, — сказал Шеин. — Потому что рост пенсионного возраста разгоняет безработицу в стране. Огромная масса людей, которые могли бы спокойно уйти на пенсию, задерживаются на работе, рабочие места не передаются людям среднего возраста и молодёжи. Это всё идёт по нарастающей. С каждым годом количество людей, которые задерживаются на рынке труда, становится всё больше, больше и больше. При этом такое развитие событий негативно отражается на самой структуре рынка труда. Люди, имеющие новые навыки, адаптацию к современным условиям, не могут занять эти рабочие места».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что Россию ждёт стагнация заработных плат.

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