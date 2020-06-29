Ижевск, , 17:17 — REGNUM В Удмуртии в рамках проходившего с 5 по 26 июня в формате онлайн инвестиционного форума было заключено соглашений на 3,2 млрд рублей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

В форуме «Удмуртия calling» приняли участие более 40 компаний, которые представили проекты в сфере IT-технологий, туризме, сельском хозяйстве и промышленности.

Все поступившие проекты загружены в единую базу, к которой имеет доступ каждый из зарегистрированных инвесторов. В качестве потенциальных инвесторов выступили технопарк «Сколково», Ростелеком, ПАО «Северсталь», РФПИ, APIT Capital, Huawei, Da Vinci Capital, Сбербанк, «Открытие», ПСБ.

ИА REGNUM напоминает, в ходе форума было заключено соглашение о строительстве компанией Wildberries на территории ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) Сарапул одного из крупнейших в регионе логистических центров. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 2,5 млрд рублей. Планируется, что на территории комплекса могут быть трудоустроены более 2,5 тыс. человек, ритейлер станет одним из крупнейших работодателей Сарапула.

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