Екатеринбург, , 17:14 — REGNUM На фоне ограничений, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, происходит укрепление и развитие межрегионального сотрудничества, об этом говорят свердловские эксперты.

Так, по данным президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, межрегиональная активность в последние месяцы выросла в 2−3 раза.

«Речь идет о количестве обращений к нам, запросов на поиск партнеров в конкретном регионе. Есть регионы, которые не попадали в сферу нашего пристального внимания, но сейчас, например, целая группа компаний запрашивает переговоры с Северо-Западным округом, и мы видим встречный интерес», — сказал Андрей Беседин.

Генеральный директор агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов отмечает, что в новых условиях межрегиональное сотрудничество стало обязательной частью деятельности специализированных организаций по работе с инвесторами.

«Ранее все были ориентированы на внешний рынок и центральную часть России, сегодня увидели большой потенциал в соседних регионах. Расширению контактов с другими регионами способствует перевод многих мероприятий в онлайн-формат. Например, к бизнес-неделе, которая традиционно проходит в Свердловской области, смогли присоединиться несколько тысяч людей, в том числе, из других субъектов, потому что это просто и доступно», — сказал Александр Породнов.

В частности, уже подписано соглашение о сотрудничестве между агентствами по привлечению инвестиций Свердловской и Кемеровской областей. Документ направлен на информационное взаимодействие сторон по вопросам обеспечения государственных мер поддержки инвесторов и реализации инвестиционных проектов, а также открывает новые перспективы для двустороннего трансфера технологий реализации инвестиционных проектов, обмена исследовательскими компетенциями.

Также соглашение о сотрудничестве заключили особая экономическая зона «Титановая долина» и Корпорация развития Орловской области.

«Для нас Орловская область — это прежде всего потенциальные инвесторы и резиденты. При этом специализация наших площадок не пересекается. А значит — мы не являемся конкурентами друг для друга. Это соглашение позволит нам быть взаимно полезными для тех предприятий, которые ищут возможности для расширений своего бизнеса», — сказал временно исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.