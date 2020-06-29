Рига, , 17:13 — REGNUM Авиакомпания Ryanair возобновила полёты из аэропорта в Риге. Об этом 29 июня сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Rīga.

В сообщении говорится, что первые регулярные авиарейсы свяжут столицу Латвии с Веной. А уже ближайшее время самолеты Ryanair начнут летать из Риги в Лондон, Берлин, Дублин, Брюссель, Манчестер, Эдинбург и Милан.

В данный момент работу в аэропорту, вместе с Ryanair, возобновили ещё четыре компании: airBaltic, Wizz Air, Finnair, Lufthansa.

Напомним, до сих пор в аэропорт «Рига» не допускаются провожающие и встречающие пассажиров. Все находящиеся внутри здания обязаны носить маски.