Симферополь, , 17:10 — REGNUM Новая ветка водопровода из Ивановского водозабора Сакского района Крыма для водоснабжения Симферополя запущена 29 июня, сообщили в пресс-службе главы республики. Старт подаче воды по новому водопроводу дал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сегодня запускаем очередную ветку водопровода из Ивановского водозабора Сакского района для обеспечения города Симферополя питьевой водой», — сказал глава республики.

Новая ветка позволит получать Симферополю дополнительно 25 тысяч кубометров воды в сутки — это около трети потребности жителей столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Аксёнова, полностью закрыть потребности Симферополя в питьевой воде станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки.