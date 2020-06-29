Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM В первой декаде июля региональные операторы Среднего Урала официально начинают поэтапный перевод потребителей на дуальную систему сбора твердых бытовых отходов (ТКО). В качестве пилотных площадок для тестирования первичного звена системы обращения с ТКО выбрано по несколько десятков дворов многоквартирных домов в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске и Алапаевске. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Сохранение природы, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду является одним из важнейших приоритетов государственной политики, нашедшем отражение в национальном проекте «Экология».

»Для всех очевидно, что сегодня решить эту задачу только лишь путем ликвидации стихийных свалок невозможно. Чтобы изменить ситуацию, нам нужно кардинально пересмотреть подход к утилизации мусора и обеспечить сокращение не только объемов, но и фракционной структуры его захоронений. Для этого, сначала в экспериментальном, а затем и в рабочем порядке, в области планируется внедрение двуступенчатой системы разделения ТКО. Первое должно будет производиться на уровне квартир и дворовых контейнерных площадок, второе — на мусоросортировочных линиях. В итоге, мы постепенно должны прийти к тому, что в землю будут уходить только быстроразлагаемые, безвредные для микроклимата территории фракции. Оставшиеся отходы должны будут направляться на вторичную переработку, что по расчетам специалистов, позволит сократить объемы захоронений примерно на треть», — рассказал замглавы МинЖКХ.

Промаркированные либо цветные контейнеры для сортируемых и несортируемых отходов во дворах многоквартирных домов «пилотных» городов установят региональные операторы.

Сортировке будут подлежать макулатура (бумага, картон и прочие бумажные отходы), пластик (ПЭТ-бутылки, емкости от бытовой химии, упаковка от продуктов, полиэтилен и пищевая пленка и пр.), стекло (бутылки, банки, бой стекла и прочие стеклянные отходы), металл (жестяные, алюминиевые банки и прочие металлические отходы).

К несортируемым ТКО будут относиться пищевые отходы, смешанная упаковка (одноразовая посуда, тетрапак), средства гигиены (влажные салфетки подгузники), отходы уборки помещений и прочие отходы.

Сортируемые отходы будут вывозиться с контейнерной площадки по мере их накопления. Все остальные ТКО — в соответствии с требованиями СанПИН (ежедневно в летний период и не реже одного раза в три дня зимой).

Более подробную информацию о переходе на раздельный сбор ТКО можно узнать по «горячим линиям» региональных операторов.

Телефон для жителей Екатеринбурга, Алапаевска и Каменска-Уральского: 8−800−775−00−96 (ЕМУП «Спецавтобаза»):

Для жителей Первоуральска: 8−800−100−89−54 (ООО «ТБО Экосервис»).