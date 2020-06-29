Москва, , 17:03 — REGNUM Спор между компаниями ООО «Монолит» и «Бетафин Лимитед» перешел в Арбитражный суд Московской области и Арбитражный суд Московского округа. Напомним, в октябре 2018 года кипрская компания «Бетафин Лимитед» обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ по поводу неисполнения «Монолитом» обязательств по договору займа от 2013 года.

Тогда «Бетафин Лимитед» дала в долг «Монолиту» сумму, эквивалентную трем миллионам долларов США. 16 июля 2019 года единогласным решением коллегии арбитров были частично удовлетворены исковые требования «Бетафин Лимитед» и взысканы проценты за пользование займом, неустойка и убытки в общей сложности в размере, эквивалентном трем миллионам долларов США. ООО «Монолит» вновь не выплатил долг, что побудило «Бетафин Лимитед» обратиться в арбитражный суд Московской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение третейского решения.

В свою очередь, ООО «Монолит», отказываясь от каких-либо выплат, обратилось с заявлением в Арбитражный суд г. Москвы об отмене состоявшегося третейского решения по причине нарушения последним публичного порядка РФ. Всеми государственными судами (Арбитражным судом Москвы, Московского округа и Верховным судом) в удовлетворении заявления было отказано, третейское решение было признано законным и обоснованным (подтверждающие это документы находятся в распоряжении редакции). Казалось бы, в силу преюдиции незамедлительно должен быть выдан исполнительный лист. Однако арбитражные суды с этим не торопились.

В частности, в арбитражном суде Московской области заявление о выдаче исполнительного листа вместо положенного месячного срока рассматривалось судьей Гришиной Т.Ю. в течение четырех месяцев, несмотря на то, что исполнительный лист с соблюдением необходимых формальностей должен быть выдан незамедлительно. «Бетафин Лимитед» обращалась с многочисленными жалобами, в том числе, к и.о. председателя арбитражного суда Московской области Смирнову О.В., в квалификационную коллегию судей. Наконец, после длительных перипетий 19 марта исполнительный лист был выдан.

«Монолит» снова обжаловало это решение в Арбитражном суде Московского округа. Однако в этой инстанции уже рассматривалась кассационная жалоба на решение Арбитражного суда г. Москвы, которым было отказано в удовлетворении заявления «Монолит» об отмене третейского решения. Тем не менее судья Филина Е.Ю. приостановила исполнение судебного решения о выдаче исполнительного листа, назначив рассмотрение кассационной жалобы на 7 июля 2020 г. Кроме того, она приняла к производству еще одну кассационную жалобу ООО «Монолит» на определение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу со ссылкой на надзорную жалобу, судьба которой в Верховном суде до сих пор неизвестна.

Приостановление судьей арбитражного суда Московского округа Филиной Е.Ю. выдачи исполнительного листа, принятие к производству жалобы, не подлежащей кассационному обжалованию, по мнению «Бетафин Лимитед», нарушают баланс интересов в пользу недобросовестного должника, чем он воспользовался в деле о его банкротстве.

«Бетафин Лимитед» в очередной раз обратилась с жалобами к председателю Арбитражного суда Московского округа Крессу В.В., а также к заместителю председателя Верховного суда, председателю коллегии по экономическим спорам Верховного суда Свириденко О.М. В этих жалобах «Бетафин Лимитед» сослалась на то, что и Верховным судом и Арбитражным судом Московского округа уже были приняты решения, которыми подтверждена законность третейского решения.

По мнению источников, знакомых с ходом дела, действия ООО «Монолит» по обжалованию в данной ситуации могут являться попыткой ревизии вступивших в законную силу судебных решений и нарушением принципа правовой определенности.