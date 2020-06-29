Рига, , 17:03 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) выделил АО Citadele bank кредитную линию в размере 452,96 миллионов евро в рамках долгосрочного рефинансирования TLTRO-III. Об этом 29 июня пишет Dienas Business со ссылкой на сообщение биржи Nasdaq Riga.

Отмечается, что процентная ставка по TLTRO-III с 24 июня 2020 года по 23 июня 2021 года составляет минус 0,5%, но может быть снижена до минус 1%, если условия кредитования будут чётко выполнены.

Предлагая отрицательные ставки ЕЦБ надеется побудить коммерческие банки активнее кредитовать предприятия и частных лиц для преодоления экономической рецессии, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Конечный срок возврата займов датирован 28 июня 2023 года, а начало выплат придётся на 29 сентября 2021-го.

Напомним, что контрольный пакет акций Citadele banka принадлежит американскому фонду Ripplewood Advisors LLC и ряду частных инвесторов из США.