Москва, , 17:00 — REGNUM Государственные программы, которые принимались в РФ для борьбы с безработицей в разгар пандемии коронавируса, показали свою эффективность, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в РФ удалось избежать резкого роста безработицы.

«Мы понимаем, что государственные программы показали свою эффективность, — сказал Шеин. — Люди обращались. Но, во-первых, это временные программы, а во-вторых государство старалось сэкономить по деньгам. Изначально говорилось о том, чтобы всем сделать пособие по безработице в 12 тысяч рублей. Но это решение так и не было принято. К большому сожалению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин объяснил, почему в РФ скорее всего не будет дальнейшего увеличения официально зарегистрированных безработных.

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