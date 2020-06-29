Москва, 29 июня 2020, 17:00 — REGNUM Государственные программы, которые принимались в РФ для борьбы с безработицей в разгар пандемии коронавируса, показали свою эффективность, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в РФ удалось избежать резкого роста безработицы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шеин объяснил, почему в РФ скорее всего не будет дальнейшего увеличения официально зарегистрированных безработных.
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