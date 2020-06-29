Москва, , 16:45 — REGNUM Значительное число граждан РФ, которые раньше были безработными, но не обращались на биржу труда, теперь официально зарегистрировались в качестве безработных, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в РФ удалось избежать резкого роста безработицы, хотя число официально зарегистрированных безработных выросло в 3,5 раза с 1 апреля.

«Смотря, что имеется в виду под резким ростом. Мы хорошо понимаем, что это оценочная категория, — сказал Шеин. — Может быть, правительство ожидало, что рост будет не 3−4 раза, а в 10−15 раз? Поэтому здесь вопрос в том, что считать резким ростом или не считать таковым. Оценочные категории комментировать сложно. Рост числа официально зарегистрированных безработных в 3,5 раза — это сильный рост. Однако надо иметь в виду, что частично произошла легализация безработицы. Ранее минимальное пособие было 1500 рублей. Сейчас минимальное 4500 рублей».

Как пояснил Шеин, нельзя исключать, что часть людей, которые и прежде не имели работы, в итоге пошли на биржу труда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что с 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза, но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать.

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