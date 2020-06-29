Москва, 29 июня 2020, 16:45 — REGNUM Значительное число граждан РФ, которые раньше были безработными, но не обращались на биржу труда, теперь официально зарегистрировались в качестве безработных, считает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в РФ удалось избежать резкого роста безработицы, хотя число официально зарегистрированных безработных выросло в 3,5 раза с 1 апреля.
Как пояснил Шеин, нельзя исключать, что часть людей, которые и прежде не имели работы, в итоге пошли на биржу труда.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что с 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза, но, судя по данным Министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать.
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