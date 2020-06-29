Оренбург, , 16:40 — REGNUM «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по реконструкции линии 220 кВ протяженностью 140 километров в направлении Рысаево — Саракташ — Тяга. Это фактически новая линия электропередач, для нее потребовалась полная реконструкция имеющейся линии. Учитывая сложные климатические условия региона (постоянные ветра с угрозой обрыва проводов, наледь, гололед) компанией были применены инновационные решения общей стоимостью 2,5 млрд рублей. Новая ЛЭП повышает надежность электроснабжения центрального Оренбуржья с населением свыше 500 тысяч человек, а также объектов Южно-Уральской железной дороги.

Всего установлено 612 опор, смонтированы новый провод и грозотрос протяженностью 140 км, построены переходы через железную дорогу и автомагистраль «Оренбург — Орск». В проекте было задействовано более 100 специалистов и 55 единиц спецтехники. Работы выполнялись в труднодоступной местности с перепадом высот до 100 м.

Новая линия позволит решить задачу по минимизации аварий, которые характерны для степных районов с большими постоянными ветрами. Для этого специалисты ФСК использовали инновационный компактированный провод с усиленным стальным сердечником, что будет способствовать снижению аэродинамической нагрузки.

Для предотвращения технологических нарушений из-за образования гололеда установлены металлические опоры специальной конструкции с увеличенными габаритными расстояниями между грозозащитным тросом и фазными проводами. Для уменьшения риска аварий, связанных с жизнедеятельностью птиц, на ЛЭП смонтировано порядка 2,5 тыс. противоприсадочных защитных устройств.

Стоит отметить, что новый объект имеет особое стратегическое значение для Оренбургской области, так как участвует в выдаче мощности Ириклинской ГРЭС и энергоснабжении Оренбургского транспортного узла. Железными и автодорогами, отходящими от него, регион связан с соседними областями, а также с Республикой Казахстан и государствами Центральной Азии.