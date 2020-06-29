Ростов-на-Дону, , 16:14 — REGNUM В Ростовской области безработными признаны почти 71 тыс. граждан, уровень безработицы достиг 3,4%. Это следует из данных, опубликованных на сайте региональной службы занятости населения, передаёт ИА REGNUM.

Так, по данным, актуальным на 18 июня 2020 года, ситуация на рынке труда в Ростовской области сложилась следующим образом: банк вакансий насчитывает 41 тыс. 850 рабочих мест, статус безработных имеют 70 тыс. 931 житель региона. Уровень безработицы, который до пандемии находится на уровне 0,8%, достиг 3,4%.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции побит рекорд по уровню безработицы с 1991 года. Об этом в начале июня 2020 года сообщали власти. При этом безработными на тот момент были признаны более 61,5 тыс. человек.

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