Москва, , 16:04 — REGNUM Цены эталонных сортов нефти от утреннего падения днём 29 июня перешли к росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К вечеру цена нефти Brent повышается на 184%, немного превысив $41,40 за баррель, а цена WTI растёт почти на 1%.

Поводом для роста могли послужить сообщения в СМИ о том, что ОАЭ с июля начнёт точно исполнять свою квоту на сокращение добычи нефти.

Новости о том, что один из крупнейших добытчиков сланцевой нефти в США, компания Chesapeake Energy, объявила о банкротстве, также вдохновляют рынок на рост как сигнал о будущем сокращении производства нефти в США.

Тем не менее, цена Brent пока колеблется в узком коридоре в $39,50−42 за баррель и не спешит выходить наверх. На сегодня ожидается цена Brent в коридоре $40−42 за баррель», — пояснила эксперт.

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