Москва, , 16:01 — REGNUM Рубль удивительно стоек в понедельник, 29 июня днем. С утра нефть штормило, а внешний фон оказался так себе, но российская валюта стоит, как приклеенная, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар к середине дня консолидируется около 69,89 руб. и может проторговаться до появления новостей в пределах 69,55−69,95 руб. Евро чуть подрастает и стоит 78,84 руб., продолжая оставаться в рамках 78,20−79,00 руб.

Баррель Brent отыграл весь утренний провал и вернулся в «зеленую» зону. Сейчас он балансирует около $41,41, но, поскольку конъюнктура существенно не изменилась, волатильность может оставаться здесь очень высокой.

Может быть, устойчивостью рубль сейчас обязан сглаженному политическому фону — идет голосование по поправкам к Конституции, и на таком фоне явно не место резким колебаниям национальной валюты.

Может быть, рынок просто не может определиться с настроениями ‑ и экономит силы до появления сильного драйвера», — полагает эксперт.

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