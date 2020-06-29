Подгорица, , 15:48 — REGNUM 80 процентов компаний в Черногории полностью или в основном недовольны мерами правительства, направленными на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса.

Только пять процентов опрошенных представителей бизнеса ответили, что меры правительства полностью отвечают их потребностям

Согласно опросу, проведенному Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной организацией труда (МОТ), 35 процентов черногорских компаний заявили, что меры государственной поддержки Черногории по борьбе с пандемией коронавируса вообще не отвечают их потребностям.

Этот опрос касается влияния кризиса коронавируса ведение бизнеса в Черногории.

Результаты также показывают, что около 45 процентов компаний заявили, что государственные меры, как правило, не отвечают их потребностям.

15 процентов опрошенных сообщили, что государственные меры лишь частично удовлетворяют их потребности.

По прогнозам международных финансовых организаций, спад экономики Черногории вследствие кризиса составит 9% в 2020 году.