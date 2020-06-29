Москва, , 15:34 — REGNUM Льготная ипотека «подогрела» в России стоимость жилья, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева. Об этом 29 июня ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ.

«Действительно, ставки ипотечные опускаются, но, к сожалению, жильё не становится более доступным, — посетовала Разворотнева. — Во-первых, стоимость жилья не упала даже в результате пандемии. Даже льготная ипотека подогрела стоимость квадратного метра. Во-вторых, люди не стали богаче, и банки становятся более разборчивыми в выдаче кредитов. Поэтому вышеупомянутая ставка ипотечного кредита сильно колеблется и зависит от уровня дохода граждан. И эти семь процентов доступны далеко не каждому. Третий риск, который сегодня существует, — это то, что льготная программа пока рассчитана только до ноября текущего года».

Возможно, как полагает Разворотнева, эту программу продлят, но за счёт только одной ипотеки «ни строительный рынок невозможно спасти, ни увеличить количество продаж на рынке жилья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России имеются возможности для снижения ставок по ипотеке.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин заявил о возможностях снижения ставок по ипотеке