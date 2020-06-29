Москва, 29 июня 2020, 15:34 — REGNUM Льготная ипотека «подогрела» в России стоимость жилья, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева. Об этом 29 июня ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ.
Возможно, как полагает Разворотнева, эту программу продлят, но за счёт только одной ипотеки «ни строительный рынок невозможно спасти, ни увеличить количество продаж на рынке жилья».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России имеются возможности для снижения ставок по ипотеке.
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