Брюссель, , 15:31 — REGNUM Шведская компания Polestar (принадлежит Volvo Car Group и её материнской компании Geely) приступила к поставке электрокаров Polestar 2 из КНР в Европу. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Официальная премьера модели стартовала полтора года назад и уже весной текущего года представители шведской компании приступили к сборке автомобиля на новом предприятии в Китае.

Polestar 2 построен на платформе CMA. В движение электромобиль приводят два электромотора — по одному на каждой оси. Питает их батарея ёмкостью 78 кВт-ч. Производительность силового агрегата составляет 408 «лошадей» (660 Нм).

От 0 до 100 км/ч Polestar 2 разгоняется за 4,7 секунды. Запас хода автомобиля равен 470 км (по циклу WLTP).

Сейчас электрокар привезли в Бельгию. Здесь будут проведены заключительные испытания авто, а в августе текущего года их передадут шведским и норвежским покупателям.

Ранее стало известно, что компания Polestar намерена открыть в КНР 20 шоурумов.

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