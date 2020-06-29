Москва, , 15:22 — REGNUM Ужесточение контроля за вывозом древесины из России в первую очередь способствует сокращению числа умышленных поджогов леса, в результате которых ежегодно выгорают миллионы гектаров леса, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации Денис Шульженко.

«Лесные пожары наносят невосполнимый ущерб с точки зрения экосистемы: выгорают деревья ценных пород, редкие растения, нарушается привычный ареал обитания отдельных представителей фауны.

Грандиозные убытки несет и бюджет, ведь в результате умышленных лесных поджогов происходит незаконная вырубка и продажа леса.

Наибольший интерес для «черных лесорубов» представляют лесные ресурсы Забайкалья, Бурятии, Красноярского края, Иркутской области. Как правило, незаконная вырубка и продажа леса реализуется по двум сценариям.

Первый, когда в результате поджога, лес списывают как сгоревший, а на самом деле продают (и часто в другие страны) лесоматериал в обход закона.

Во втором случае умышленный поджог является отвлекающим маневром. Когда основные силы полиции, МЧС, лесников брошены на очаг воспламенения, злоумышленники беспрепятственно вырубают лес в другом месте, из-за нехватки человеческих ресурсов контроль за их деятельностью отсутствует.

С ужесточением контроля за экспортом леса и приданием большей прозрачности процессам в области таможенного декларирования умышленных поджогов должно стать существенно меньше.

Это очень важное решение с точки зрения защиты природных ресурсов не только России, но и вообще планеты. Нет сомнений, что этот инструмент окажется действительно рабочим и эффективным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 29 июня 2020 года ужесточили контроль за экспортом древесины и лесоматериалов за рубеж.

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