Москва, , 15:13 — REGNUM Рейтинг премиальных кроссоверов с пробегом, цена которых в России будет не более 500 тыс. рублей, составили эксперты «АвтоВзгляд».

Эксперты сразу предупредили, что приобретая кроссовер за такую цену на вторичном авторынке необходимо будет дополнительно потратиться на ремонт. Однако такие машины еще долго прослужат.

Лидирует в этом списке BMW X3 в кузове E83. За 500 тыс. рублей можно купить модель 2006 года выпуска. Силовая линейка таких авто состоит из двухлитрового двигателя мощностью 150 л. с., 218-сильного агрегата объемом 2,5 л, а также более мощного мотора на 3 л производительностью 272 л. с. Кроме того, есть также пара дизельных моторов.

Вторую строчку занимает Volvo XC90. За указанную стоимость на вторичном авторынке можно купить авто За 500 тыс. 2002−2005 года выпуска. Причем специалисты советуют приобретать модель с бензиновым двигателем.

На третьем месте Infiniti FX первого поколения в кузове S50. За 500 тыс. рублей можно найти модель также 2002−2005 года выпуска.

Замыкают пятерку рейтинга Mercedes-Benz М-класса (кузов W163) и Land Rover Freelander второго поколения.

Напомним, Hyundai Creta в мае 2020 года стала самым доходным кроссовером на российском авторынке.

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