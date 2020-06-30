Москва, , 08:05 — REGNUM Храм Христа Спасителя в Москве как строительный объект обладает рядом интересных экономических черт. О том, как заключались и заключаются миллиардные контракты на восстановление восстановленного в 1999 году храма, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Степанова.

Храм Христа Спасителя Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реконструировать храм по адресу ул. Волхонка, д. 15, как оказалось, можно изрядно долго, делая это в несколько этапов. Вот и 22 июня этого года был заключен контракт на без малого миллиард рублей с целью отремонтировать конструкцию «стилобатной части с балюстрадой» и вернуть ей утраченные прочностные и эксплуатационные характеристики.

Если поделить строение на достаточное количество частей и начать потихонечку улучшать их, неспешно и с любовью переходя от одной к другой, то постепенно можно, наверное, добиться истинного совершенства. Главное, чтобы этот процесс неукоснительно оплачивался в соответствии с замыслом зодчих и заказчиков. Кому же доверена высокая честь делать лучше самый главный храм Москвы?

Читайте подробности в статье Анастасии Степановой «Реконструкция храма Москвы: загадочный подрядчик и миллиарды из бюджета».