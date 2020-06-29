Москва, , 15:02 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 389 транспортных средств. Об этом сообщает 29 июня пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Audi A3 и A6, проданные в период с 2017 по 2019 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат местонахождения транспортного средства блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах транспортного средства при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам», — говорится в сообщении.

На отозванные автомобилях будет проверена работа блоков управления. Они будут заменены в случае необходимости.

Ранее сообщалось об отзыве 79 автомобилей японской марки Toyota в России. Речь шла о моделях Alphard.

Читайте также: Названа самая продаваемая модель авто в Европе