Майкоп, , 14:38 — REGNUM Представители курортной отрасли в Адыгее готовятся к возобновлению работы, приостановленной на фоне пандемии COVID-19. В частности, к приему туристов готовы более 40 гостевых домов, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что эпидситуация в республике нестабильная, поэтому важно не допускать скопления людей во время свадеб и похоронных церемоний. Строгий контроль за предотвращением массовых мероприятий возложен на муниципальные власти совместно с муфтиятом и епархией.

Руководитель региона также поручил муниципальным властям усилить контроль за соблюдением санитарных правил на предприятиях и общественных местах, пресекать нарушения масочного режима.

«Мурат Кумпилов обратил внимание на важность выполнения всех решений оперативного штаба для снижения числа заболеваний, что напрямую влияет на возможность перехода на новый этап снятия ограничительных мер. Это касается, в частности, туристской отрасли», — сказано в сообщении.

На первом этапе предлагается открыть экскурсионные объекты, а также турпредприятия, имеющие индивидуальные санузлы. В настоящее время к приему туристов готовы 44 гостевых дома, где создано более 2,1 тыс. койко-мест. Представителям курортной отрасли рекомендовано продолжить подготовку к выполнению отраслевых стандартов, а точная дата открытия туристских объектов зависит от коэффициента распространения коронавируса.