Москва, , 14:30 — REGNUM Глава Сбербанка ориентируется в своём прогнозе в основном на ожидаемые крупными финансовыми компаниями цены на нефть, однако стоит учитывать, что кроме цен на нефть на курс рубля могут оказать влияние и многие другие факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя заявление Грефа.

«Во-первых, рубль не реагировал пропорционально на падение нефтяных цен в феврале-апреле, его просадка была значительно менее существенной.

Отчасти это было обеспечено продажами валюты ЦБ, отчасти — общей неопределенностью на мировых рынках. Неопределенность сохраняется

В то же время нет гарантии, что в случае роста цен на нефть и спроса на рубли ЦБ не приступит вновь к покупкам иностранной валюты для пополнения резервов и недопущения резкого укрепления рубля.

Это может быть сделано и из соображений поддержки конкурентоспособности российских товаров, и из желания компенсировать бюджету выпадающие доходы за счёт высокого валютного курса.

Также следует учитывать, что Банк России продолжает снижать учетную ставку, а значит, рубль становится всё менее привлекательным в качестве валюты-мишени в сделках кэри-трейд, когда деньги, взятые под низкую ставку, помещаются в валюты с высокой ставкой.

Ну и не стоит забывать, что новые волны развития пандемии коронавируса угрожают не только курсу доллара, но и спросу в мировой экономике, в том числе и на нефть.

Так что и прогнозы по котировкам черного золота, на которые ссылается Греф, могут оказаться излишне оптимистичными», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар.

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