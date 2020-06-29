Москва, , 14:19 — REGNUM Возврат цен на нефть на уровень прошлого, 2019, года совершенно не гарантирует возврат и курса рубля, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что к концу 2020 года курс рубля может достигнуть 60 рублей за доллар, что в частности может быть связано с подорожанием нефти.

«Во-первых, сама вероятность возвращения нефтяных цен является достаточно сильным допущением в текущих условиях с учётом ожидаемого значительного спада мировой экономики в 2020 году и неопределённости с траекторией её восстановления, — сказал Хромов. — Вторая волна коронавируса и весьма вероятные в связи с ней ограничения экономической активности могут привести ко второй волне падения и цен на энергоносители или, по крайней мере, не дать им сильно вырасти от текущих уровней. Во-вторых, сам по себе возврат цен на нефть на уровень прошлого года совершенно не гарантирует возврата и курса рубля».

Как пояснил Хромов, цена на нефть в 60 долларов наблюдалась неоднократно за последние 15 лет.

«Впервые этого уровня Urals достиг в 2006 году, и доллар стоил около 27 рублей. В 2009 году, когда цены на нефть впервые после падения вернулись к отметке 60 долларов за баррель, доллар стоил уже больше 31 рубля. В 2015 году в аналогичной ситуации — возврат после падения к 60 долларов за баррель — уже больше 50 рублей, а в 2017 — почти 60 рублей, — сказал Хромов. — Спад российской экономики никогда не приводил к укреплению национальной валюты, а в 2020 году в значительном сокращении российского ВВП не сомневаются даже самые оптимистично настроенные эксперты. Поэтому прогноз, озвученный Грефом, имеет очень мало шансов реализоваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Гинько заявил корреспонденту ИА REGNUM, что если на ноябрьских выборах президента США победит действующий глава Белого дома Дональд Трамп, то доллар начнёт медленно укрепляться.

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