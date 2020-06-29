Тбилиси, , 13:54 — REGNUM Жители Грузии, которые ранее выезжали на сезонные работы за границу, но в этом году не смогли этого сделать из-за пандемии коронавируса, получат от государства компенсацию в размере 300 лари (почти $100). Об этом 29 июня рассказала журналистам замминистра здравоохранения Тамила Баркалая, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Государство поможет тем гражданам, которые работали в разных странах на сезонных работах», — сказала чиновник.

Она отметила, что для получения этой компенсации не нужно предоставлять никаких документов, а только зарегистрироваться на сайте минздрава в соответствующем разделе. В ведомстве проверят информацию о пересечении границы по линии МВД.

Напомним, правительство Грузии в рамках смягчения последствий экономического кризиса, наступившего из-за распространения коронавируса, принял решение о разовой выплате самозанятым компенсации в размере 300 лари.

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