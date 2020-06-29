Сеул, , 13:51 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса в Южной Корее зафиксировали сокращение числа людей, работающих на предприятиях страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец мая на южнокорейских предприятиях трудились 18,3 млн человек, что на 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в марте текущего года показатель сократился на 1,2%, в апреле — на 2%.

Отмечается, что число работников предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса сократилось на 155 тыс. человек, в сфере образования и обрабатывающей промышленности — по 69 тыс. человек.