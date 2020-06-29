Нижний Новгород, , 13:45 — REGNUM Аварийная часть канализационного коллектора заречной части Нижнего Новгорода будет капитально отремонтирована до конца августа, — сообщает пресс-служба администрации города.

11-километровый канализационный коллектор диаметром 2 метра в Нижнем Новгороде был построен более 40 лет назад. Он обеспечивает водоотведение трех районов заречной части города. Часть труб проржавела насквозь, необходима срочная реконструкция. На участке Мещерского бульвара, где идут работы, перекрыто пешеходное движение.

«Этот объект — один из самых сложных. На данный момент работы находятся в активной стадии. Разработка грунта ведется преимущественно ручным способом из-за ветхого состояния свода коллектора, который при использовании тяжелой техники мог бы обрушиться. Серьезное внимание уделяется безопасности: котлован заармирован, рабочие в обязательном порядке пользуются страховочными тросами», — подчеркнул генеральный директор Нижегородского водоканала Николай Николюк.

Работы будут проходить поэтапно. Проект на ремонт следующего участка почти в полкилометра сейчас проходит государственную экспертизу.

За полтора года в Нижнем Новгороде капитально отремонтировали 22 участка канализационных коллекторов разного диаметра общей протяженностью около 6 км.