Токио, , 13:42 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda представит свою новую модель Mazda3 с турбомотором 8 июля 2020 года. Об этом сообщается в видео-тизере, размещенном на странице Prepare for Launch в YouTube.

Ожидается, что новое авто кроме турбированного мотора получит систему полного привода и автоматическую трансмиссию. Новинка получит 2,5-литровый силовой агрегат под названием Skyactiv-G, который будет выдавать 250 «лошадей». С таким движком новинка может стать участницей любого из 36 разрешенных TCR чемпионатов по всему миру.

Более подробная информация о технической составляющей модели станет известна уже в следующем месяце. Основными конкурентами автомобиля станут активно разрабатываемые Volkswagen Golf GTI Mk8 и GR Corolla.

Ранее компания Mazda провела премьеру пикапа BT-50 последнего поколения. Новинка будет продаваться исключительно на австралийском рынке.

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