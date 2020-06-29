Сеул, , 13:24 — REGNUM В 2021 году правительство Южной Кореи планирует инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 21,6 трлн вон (~$18,02 млрд), что на 9,7% больше по сравнению с текущим годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, 377,6 млрд вон (~$314,9 млн) будет выделено на проекты по разработке вакцин от инфекционных заболеваний, включая коронавирус, 2,4 трлн вон (~$2 млрд) — на проекты «Нового курса», связанных с безопасностью в различных сферах, 2,4 трлн вон (~$2 млрд) — на поддержку проектов малых и средних предприятий страны, 2,1 трлн вон (~$1,75 млрд) — на проекты по созданию новых материалов и оборудования, 2,1 трлн вон (~$1,75 млрд) — на проекты по созданию автомобилей будущего и полупроводников.

Соответствующие данные будут внесены в проект бюджета на следующий год и представлен Национальному собранию в середине сентября.