Бишкек, 29 июня 2020, 13:20 — REGNUM Министерство финансов Киргизии по распоряжению правительства выделило министерству внутренних дел 209 млн сомов (191,5 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также минфин предоставил еще 9 млн сомов (8,2 млн рублей) Академии МВД.
Эти деньги обещают направить на выплату компенсаций сотрудникам правоохранительных органов, задействованных в борьбе с распространением коронавируса в условиях режима чрезвычайного положения.
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