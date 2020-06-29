Москва, , 13:16 — REGNUM Свыше 70% компаний малых и средних предприятий Москвы рассчитывают восстановить бизнес в ближайший год. Об этом говорится в результатах исследования, которое провели «Опора России» и ПАО «Промсвязьбанк».

Четверть опрошенных сообщили, что имеют ресурсы, позволяющие продержаться в режиме карантина около трёх месяцев. Лишь 13% компаний рассматривали вариант с закрытием бизнеса (в эту группу вошли предприятия, в которых приняли такое решение). Наиболее популярными мерами, позволяющими остаться на плаву, стали сокращение зарплат и трат на материалы.

«Исследование показало, что большинство, 96% предпринимателей, следят за предлагаемыми государственными мерами поддержки, направленными на смягчение последствий пандемии коронавируса», — прокомментировал результаты вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.