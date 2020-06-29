Москва, , 13:16 — REGNUM В мае 2020 года в России было продано 1369 экземпляров новых грузовиков иностранных брендов, что на 40% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

На фоне значительного падения продаж грузовиков-иномарок наблюдался рост реализации грузовых машин отечественных брендов — на 17%. Таким образом, весь рынок новых грузовиков в мае показал снижение на 10% к результату прошлого года.

Лидером продаж в мае текущего года среди иностранных грузовиков стала японская марка Isuzu. Дилеры этого автопроизводителя продали в России 241 грузовик, что на 1,3% больше результата прошлого года.

На втором месте разместилась шведская марка Volvo. Грузовиков данной компании в стране было продано 196 экземпляров (-54%). Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz — 181 проданный грузовик. Это на 34% меньше, чем годом ранее.

Далее по списку идут: Scania (157 ед.; — 43%) и MAN (121 ед.; — 52%).

Напомним, с января по апреля текущего года выпуск грузовых автомобилей (включая грузовики категории N1) в РФ составил 35,8 тыс. экземпляров. Это на 18,1% меньше, чем в 2019 году.

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