Уфа, , 13:28 — REGNUM Свыше 200 миллионов рублей получит в текущем году Башкирия на сохранение лесов в рамках национального проекта «Экология». Об этом 29 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в республике на сохранение лесов в Башкирии направят 211 млн рублей.

По словам министра лесного хозяйства региона Марата Шарафутдинова, на эти средства будут закуплены техника и оборудование. Кроме этого, будут выполняться мероприятия по восстановлению лесов.

Шарафутдинов пояснил, что уже закуплено 23 единицы техники и 50 единиц инвентаря и оборудования на сумму 72 миллиона рублей. При этом в июле планируют закупить четыре беспилотника для Лесопожарного центра Башкирии. В 2019 году было приобретено три таких квадрокоптера.

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