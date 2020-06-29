Москва, , 13:05 — REGNUM Специфически нефтяные факторы: изменения данных по добыче и запасам в хранилищах, или по числу работающих сланцевых буровых установок, отойдут на этой неделе на задний план, так как внимание рынков приковано к совсем другим вещам, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Резкие всплески в официальной статистике по числу зараженных коронавирусом наблюдались на выходных сразу в нескольких штатах США. И хотя многие связывают эти факты всё-таки с кратным увеличением числа тестов, а не только с большей интенсивностью человеческих коммуникаций, после того как заработала вся сфера услуг.

Тем не менее в республиканском Техасе власти вновь прикрыли бары и уменьшили плотность рассадки в кафе, в Вашингтоне жителей временно вновь обязали носить маски, а ещё в нескольких штатах теперь обязывают сесть на карантин приезжих из других районов страны.

Федеральные власти говорят, меры предосторожности точно не будут носить повсеместный характер, и во второй раз закрывать страну никто не позволит, в какой-то степени позитива могло бы добавить и ожидаемое выступление секретаря Казначейства США Стива Мнучина 30 июня.

Но так или иначе, инвесторы занервничали, и эти новости давят на биржевые индексы и акции, поскольку многие из них успели изрядно подорожать за прошедшие два месяца, явно «впрок», так что возможно инвесторы слегка перестарались.

Фондовые фьючерсы на Азии по S&P500 и Nasdaq с открытия углубили низы, а рынки Европы пока не подхватили волну снижения, которая началась вечером в пятницу на Америкею

Однако нефтяные цены вполне могут быть придавлены, если проявления пессимизма на биржах продолжатся — во всяком случае, в первой половине недели. Ведь зависимость между спросом на углеводороды и ожиданиями по темпам восстановления глобальной экономики сейчас теснейшая, они очень друг от друга зависимы.

Происходящее снижение не стоит спешить называть обвалом, так как ничего апокалиптичного ни в вирусной, ни в экономической реальности пока не происходит, а страхи второй волны больше нагнетаются, нежели обретают уже прямо сейчас конкретные очертания.

Тем не менее, нефть вполне может набраться нисходящей динамики от индексов и присесть вплоть до $37 или даже до $35 за баррель по марке Brent или в область $33−34. по техасскому сорту WTI.

А от более глубокого снижения цены всё-таки удержит, скорее всего, относительная общая сбалансированность нефтяного рынка — за счёт активного спроса из Китая и Индии, и благодаря медленно оживающему спросу из Европы, а также за счёт сохраняющихся до конца июля квот ОПЕК, которые убирают с рынка совсем уж избыточные объёмы.

Ну, а возможность восстановления нефтяных цен вновь до максимумов июня будет зависеть от того, подхватит ли большинство инвесторов с ближайших низов акции ведущих компаний, докупая подешевевшие бумаги в свои портфели уже на этой неделе, или же основная масса предпочтёт пока выждать, надеясь на перемену тона новостных лент на более спокойный лад и до появления по акциям ещё более привлекательных низов.

В любом случае, наблюдения последних недель показывают: сырьевые рынки пока явно вторичны по динамике и способны лишь подтягиваться вверх и приседать с задержкой вслед за фондовыми индексами США и Европы — причём основные игроки на нефтяном рынке склонны в принципе себя вести более осторожно.

При наличии поводов для роста они растут умереннее, а при каждом тревожном признаке нефть обычно сползает вниз и быстрее, и глубже, чем акции», — считает эксперт.

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