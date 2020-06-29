Москва, , 12:59 — REGNUM Основным фактором давления на рубль в течение недели будет оставаться вероятность нагнетания антирисковых настроений в связи со всплеском заболеваний коронавирусом в США и в Азии, а также возможных проявлений торговых войн Вашингтона и Пекина, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Рынок находится в противоречивом состоянии метания инвесторов между надеждами на восстановление экономики после проходящей первой волны пандемии коронавируса и опасениями наступления её второй волны.

В свою очередь поддержку рублю способны оказывать общее снижение доллара на валютном рынке, продажи выручки экспортёрами для выплат дивидендов, уменьшение покупок валюты со стороны Минфина и Банка России в связи с достижением цены Urals нормативной величины в $42,40 за баррель.

Экономический календарь достаточно спокоен, не запланировано сильных драйверов в предстоящие дни.

Под воздействием разнонаправленных факторов можно предположить движение курса рубля в сложившихся диапазонах 68,60 — 70,60 руб./дол и 77,10 — 79,70 руб./евро», — полагает эксперт.

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