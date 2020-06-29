Уфа, , 13:00 — REGNUM Социальное такси для инвалидов I группы и детей-инвалидов начнет свою работу с 1 июля в Уфе. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, проект реализует республиканская организация всероссийского общества глухих на грант главы Башкирии, который был выдан на развитие гражданского общества.

Отмечается, что с 1 июля бесплатные поездки будут доступны для инвалидов I группы и для детей-инвалидов. Водители и диспетчеры-перевозчики русского жестового языка службы «Deafмобиль» будут бесплатно обслуживать инвалидов вышеназванных категорий с сопровождающими их лицами в пределах города Уфы. Инвалиды смогут пять раз в месяц бесплатно воспользоваться услугами данного такси. При этом заказывать поездку нужно будет за сутки. Перед поездкой необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и справку об инвалидности.

Отмечается, что в Уфе проживает свыше девяти тысяч инвалидов вышеуказанных категорий, поэтому данная услуга будет очень востребована.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астрахани 53 инвалида добились получения жилья через прокуратуру