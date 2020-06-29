Ижевск, , 12:50 — REGNUM Минсельхоз Удмуртии начал получать единичные сообщения от пчеловодов по поводу отравления пчел из-за возможной обработки полей пестицидами. Об этом заявила глава ведомства республики Ольга Абрамова.

По словам министра, каждое обращение берется на особый контроль, осуществляется выезд группы специалистов на пасеку для исследования фактов обращения. Например, в одном случае, происшедшем в Шарканском районе, было отмечено нарушение агротехнологии — обработка посевов проведена в дневное время. Абрамова подчеркнула, что пока никак не удается наладить процесс взаимодействия между владельцами пасек и сельхозорганизациями.

Также она подчеркнула, что не все пчеловоды республики хотят легализовать свои пасеки, получить так называемые паспорта здоровья. В настоящее время средний показатель паспортизации пасек в республике не превышает 9,5%. Только в Камбарском районе регистрацию прошли 100% пасек, в Вавожском районе — 22%, в Завьяловском и Граховском — 20% и Ярском — 19%.

Однако в целом в республике предпринимаются меры для недопоущения прошлогодней ситуации с мором пчел. Создан республиканский реестр пчеловодов, он доступен для всех заинтересованных сторон — размещен на официальном сайте минсельхоза. Районам предложено назначить на местах ответственных в вопросе взаимодействия сельхозпредприятий с пчеловодами.

Как сообщало ИА REGNUM, России в ходе летнего полевого сезона 2019 года погибли почти 40 тыс. пчелосемей. По данным Минсельхоза России, гибель 39,6 тыс. пчелосемей, или 1,3% от их общего количества в стране, произошла в 25 субъектах Федерации. Уточняется, что всего в России порядка 3,09 млн пчелосемей. Практически везде причиной гибели пчёл стала обработка посевов рапса пестицидами.

Ущерб удмуртских пчеловодов-частников в прошлом году оценивался примерно в 1,5 млн рублей, ещё 1,5 млн рублей — это недополученная прибыль из-за непроизведённого мёда. По подсчетам минсельхоза Удмуртии, при отказе от обработки посевов рапса ядохимикатами, что и является причиной гибели пчел, ущерб составит 33 млн рублей. В этом году площади посевов рапса увеличили на 20% — с 9,8 до 11,8 тыс. га. По состоянию на конец апреля текущего года, в республике насчитывалось 3,727 тыс. пасек, из них 444 оформили ветеринарно-санитарные паспорта.

В этом году уже поступают сигналы о гибели пчелосемей из Брянской, Омской, Новосибирской областей.

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