Москва, , 12:43 — REGNUM Если на ноябрьских выборах президента США победит действующий глава Белого дома Дональд Трамп, то доллар начнёт медленно укрепляться, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о том, что к концу 2020 года рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за доллар.

«Доллар сейчас более рискованный актив, чем рубль, — сказал Гинько. — Предсказать поведение доллара по сравнению с рублём достаточно сложно. Мы видим, что происходит безграничная эмиссия доллара США — столько долларов будет влито в американскую экономику. При этом, если мы посмотрим на график глобальной ликвидности, то мы увидим, что она падает. Проблема американской экономики в том, что она не может контролировать собственную валюту, так как доллар обращается не только в американской экономике. И ситуация такова, что мы видим сейчас в мировой финансовой системе ситуативный дефицит доллара. И индексы пошли в минус. Когда курс рубля стал плавающим, он стал впитывать в себя абсолютно все возникающие риски. Это плюс. Но минус в том, что мы не знаем, какой курс российской национальной валюты будет завтра. Его вообще невозможно предсказать. На него влияет не только нефть, а вообще всё, что происходит в мировой экономике».

Поэтому, как полагает Гинько, курс в 60−62 рубля за доллар совершенно не гарантирован. С другой стороны, не гарантировано его ослабление.

«До ноябрьской победы Трампа прогнозировать динамику курса доллара практически невозможно. После ноябрьских выборов, если выигрывает Трамп, то доллар будет медленно укрепляться. Сейчас же по доллару очень большие политические риски», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что если в конце 2020 года будет происходить укрепление курса рубля, то оно будет небольшим и плавным.

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