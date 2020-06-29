Москва, , 12:41 — REGNUM Прогноз главы Сбербанка в 60 рублей за один американский доллар выглядит слишком оптимистичным сценарием для российской экономики, учитывая количество в ней проблемных точек, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, комментируя заявление Грефа.

«В 2020 году ситуация в российской экономике, как и во всем мире, будет непростой: после летнего определенного затишья на мировых рынках, по осени ситуация может как улучшиться, так и резко ухудшиться.

В случае позитивного сценария (исчезновения пандемии и налаживания торговых отношений между странами, открытие всех границ) российская экономика сможет немного улучшить свои показатели.

Но тем не менее при дефиците бюджета и торговле нефтью стоимостью между $35−45 за баррель, можно говорить о курсе доллара между 70 и 80 рублями до конца этого года.

В случае же негативного сценария (осеннего обострения пандемии, приостановки производственных мощностей по всему миру и т. д.), можно будет наблюдать резкое снижение нефтяных котировок даже до $10−20, а курс доллара к концу года может достигнуть отметки в 90−100 рублей.

Здесь также нужно учитывать ситуацию в банковском секторе на российском рынке: если последует череда банкротств среди компаний, то и банкам придется не сладко, а это означает дополнительное давление на активность ЦБ РФ и его меры по поддержке финансового рынка России.

Ближе к сентябрю ситуация должна проясниться, и можно будет давать более конкретные прогнозы», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к концу 2020 года российский рубль может укрепиться до уровня 60−62 рубля за один доллар.

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