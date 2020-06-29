Барнаул, , 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года. Среднестатистической ячейке общества из Республики Алтай на это потребуется чуть более девяти лет. Таковы итоги очередного рейтинга РИА «Новости», посвященного доступности приобретения жилья.

Авторы исследования утверждают, что на начало 2020 г. средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров в Алтайском крае при этом была даже меньше, чем у соседей в Республике Алтай (2,8 млн рублей против 3 миллионов рублей).

В итоге Алтайский край по доступности жилья вышел на 78-е место из 83 возможных, РА обогнала — 72-е место. Хуже, чем в Алтайском крае, дела обстоят только в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Севастополе.