Москва, , 12:33 — REGNUM С мая 2020 года на рынке Западной Европы российcкий сорт нефти Urals рекордно дорожает и стоит уже дороже Brent. Так исторически были устроены рынки, что на российскую нефть цены были всегда немного ниже, чем на западный сорт нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Сегодня именно российская и менее качественная нефть марки Urals торгуется к Brent дороже, таким образом, рынок за нее дает премию. В соответствии с решением ОПЕК+ все страны, включая Россию, сократили добычу и экспорт черного золота. Пока Urals будет меньше в Европе, на нее дают хорошие премии.

Цены на Urals уже этой осенью при отсутствии второй волны коронавируса могут уверенно находиться в диапазоне 40−45 долларов за баррель. Уже не первое десятилетие под Urals заточены большинство нефтеперерабатывающих заводов в Центральной и Восточной Европе, к тому же недавно они все модернизированы.

До конца 2020 года нефть марки Brent достигнет с высокой вероятностью $50, а в 2021 году будет находиться уже в диапазоне 50−70 долларов. Цены на нефть быстро восстанавливаются, еще лет 25 мировая экономика будет работать на нефти и газе.

Спрос и физические закупки со стороны Европы на российскую нефть будут уверенно расти в этом году. Кстати, в Китай российские нефтяные компании экспортирует более качественную нефть.

Европе спрос на российскую нефть будет только расти, Россия ни при каком раскладе не потеряет европейский нефтяной рынок, потому что все члены ОПЕК+ сократят добычу и поставки.

Стоит напомнить, что Россия всегда жила за счет нефтегазовых месторождений. В советский период осуществлялись масштабные инвестиции и создание инфраструктуры с нуля в Западной Сибири.

Уже сегодня для реализации амбициозных планов газового экспорта в Китай нужно и на востоке страны создавать крупную нефтегазовую провинцию. За китайский рынок важно успешно бороться.

«Сила Сибири» — это около 44 млрд кубометров газового экспорта в Китай. А Газпром считает, что может продавать в Поднебесную 130 — 160 млрд кубометров голубого топлива ежегодно. Это уже сопоставимо с европейским рынком.

Запасов у Газпрома хватает, в прошлом году компания добыла около 500 млрд кубометров газа и на текущих мощностях компания может добывать около 650 млрд кубометров.

Для «Силы Сибири — 2» нужны очень солидные инвестиции. Вместе с ними будут развиваться регионы Дальнего Востока и их газификация, расти влияние страны на международных энергетических рынках», — высказал свое мнение эксперт.

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